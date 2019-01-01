Мигранта-наркоторговца задержали в Калуге с крупной партией героина

01.01.2019 15:54 443

Гражданина одной из республик ближнего зарубежья задержали в Калуге с 15 гр героина, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 1 января.

Дома у 25-летнего приезжего нашли еще 135 гр сильнодействующего дурмана.

По версии полиции, молодой человек оптом покупал наркотики в соседнем регионе, привозил в Калугу, фасовал по более мелким партиям и с помощью закладок распространял среди наркоманов.

За распространение наркотиков приезжему грозит до 20 лет колонии.