Иномарка сгорела на станции Тихонова Пустынь

01.01.2019 15:32 60

Во вторник, 1 января, автомобиль «Хендай Солярис» загорелся на станции Тихонова пустынь в пригороде Калуги.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 12:29. на место выехали 4 сотрудника, которые потушили возгорание.

В результате пожара ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.