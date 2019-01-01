Вор украл шампанское на Новый год и случайно разбил

01.01.2019 12:18 210

Безработный житель Износок украл в магазине 6 бутылок шампанского и 2 шоколадки для новогоднего стола, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 1 января.

Но на выходе из торгового зала мужчина споткнулся и разбил спиртное. Продавцы заподозрили неладное и вызвали полицию.

Стоимость наворованного составила более 2,6 тысяч рублей.

Неудачливый вор уже был судим. За кражу ему грозит 5 лет колонии.