Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 01 января
$ 69.47 0.05
79.46 0.20
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Вор украл шампанское на Новый год и случайно разбил

01.01.2019 12:18 0 210
Вор украл шампанское на Новый год и случайно разбил

Безработный житель Износок украл в магазине 6 бутылок шампанского и 2 шоколадки для новогоднего стола, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 1 января.

Но на выходе из торгового зала мужчина споткнулся и разбил спиртное. Продавцы заподозрили неладное и вызвали полицию.

Стоимость наворованного составила более 2,6 тысяч рублей.

Неудачливый вор уже был судим. За кражу ему грозит 5 лет колонии.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Мигранта-наркоторговца задержали в Калуге с крупной партией героина 01.01.2019 15:54

Иномарка сгорела на станции Тихонова Пустынь 01.01.2019 15:32

Новогодняя ночь прошла без крупных ЧП 01.01.2019 11:28

Иномарка перевернулась в кювет новогодним утром 01.01.2019 11:06

Воришка, обокравший цирк, пойман при попытке скрыться из города 31.12.2018 19:05

Боровский район разбогател вдвое против показателей прошлого года 31.12.2018 14:55

В Оптиной пустыни сбили пешехода 31.12.2018 10:48

Сегодня в Обнинске стартует новогодний лыжный забег 31.12.2018 09:00

Житель Кирова, избивший собутыльника, сядет на два года 30.12.2018 19:12

В столкновении большегруза и кроссовера в Калуге пострадали люди 30.12.2018 17:12

Народные новости
2478 6
СКАТ
3244 12
viktoritta
1374 8
rolevoy

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.