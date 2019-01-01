Новогодняя ночь прошла без крупных ЧП

01.01.2019 11:28 313

30 тысяч человек отметили Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января на праздничных мероприятиях в области, сообщила во вторник, 1 января, пресс-служба областного УМВД.

Общественный порядок охраняли 600 полицейских. Его также охраняли народные дружинники и казаки. В итоге от праздничных гуляний общественный порядок не пострадал.

Полицейские продолжают дежурить в местах массовых мероприятий.