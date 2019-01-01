Иномарка перевернулась в кювет новогодним утром

01.01.2019 11:06 300

Во вторник, 1 января, автомобиль «Сузуки» вылетел в кювет и опрокинулся в Юхновском районе области.

ДТП произошло в 6:50 на 93 км дороги «Калуга-Вязьма». Его последствия устраняли 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ГИБДД.

В результате пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.