Воришка, обокравший цирк, пойман при попытке скрыться из города

Работник передвижного цирка. Посетившего Калугу, сообщил в полицию о краже.
Из вагончика, расположенного у арены, похитили кошелек, сотовый телефон и планшет. Общая сумма причиненного ущерба составила 29 тысяч рублей.
В поле зрения оперативников попал недавно уволившийся рабочий цирка. Его задержали в рейсовом автобусе «Калуга-Белгород», на котором воришка пытался покинуть область.
Задержанный поведал оперативникам трогательную историю о том, что очень хотел навестить родственников в Новый год, а денег не было, вот он и решился на необдуманный поступок. Так как причиненный вором ущерб был весьма значительным, его взяли под стражу, сообщила пресс-служба городского УМВД.
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