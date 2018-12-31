Воришка, обокравший цирк, пойман при попытке скрыться из города

31.12.2018 19:05 286

Работник передвижного цирка. Посетившего Калугу, сообщил в полицию о краже.

Из вагончика, расположенного у арены, похитили кошелек, сотовый телефон и планшет. Общая сумма причиненного ущерба составила 29 тысяч рублей.

В поле зрения оперативников попал недавно уволившийся рабочий цирка. Его задержали в рейсовом автобусе «Калуга-Белгород», на котором воришка пытался покинуть область.

Задержанный поведал оперативникам трогательную историю о том, что очень хотел навестить родственников в Новый год, а денег не было, вот он и решился на необдуманный поступок. Так как причиненный вором ущерб был весьма значительным, его взяли под стражу, сообщила пресс-служба городского УМВД.