В Оптиной пустыни сбили пешехода

31.12.2018 10:48 253

В деревне Оптина Пустынь автомобиль «Форд Фокус» сбил пешехода, который пострадал в результате наезда. Помощь пострадавшему оказали прибывшие на место медики бригады скорой помощи. Вызванный патруль ГИБДД уточнял причины происшествия, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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