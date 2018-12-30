В столкновении большегруза и кроссовера в Калуге пострадали люди

30.12.2018 17:12 216

Сегодня, 30 декабря, в областном центре произошла авария.

На улице Городенская столкнулись большегруз МАЗ и кроссовер «Шевроле Каптива». В результате столкновения пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм уточняет прибывшая на место бригада медиков.

По сообщению пресс-службы МЧС для ликвидации последствий ДТП привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.