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Сегодня в Обнинске стартует новогодний лыжный забег

31.12.2018 09:00 0 209
Сегодня в Обнинске стартует новогодний лыжный забег

Сегодня,31 декабря, в Обнинске состоится традиционный лыжный забег, который станет вторым этапом Кубка города Обнинска по лыжным гонкам.

Об этом новостному порталу Obninsk.name рассказал президент городской федерации по лыжным гонкам.

Принять участие в заезде могут все желающие, в том числе и дети. Соревнования будут проходить в свободном стиле. Самым юным участникам предлагается преодолеть дистанцию в три километра, женщинам – в пять, а мужчины должны будут пройти десять километров.

Новогодняя гонка стартует в полдень, а регистрация участников начнется уже в 10:00.


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