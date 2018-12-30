Житель Кирова, избивший собутыльника, сядет на два года

30.12.2018 19:12 205

35-летний житель Обнинска в ходе конфликта нанес травмы своему знакомому. Полиция завела уголовное дело, квалифицировав это как причинение легкого вреда здоровью.

Приятели вместе выпивали, когда внезапно разгорелся конфликт и словесная перепалка переросла в драку, где в ход пошли не только кулаки, но и стеклянная бутылка.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, нападавшему грозит тюремный срок до двух лет.