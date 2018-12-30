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Водитель кировской маршрутки поймал обокравшего его воришку

30.12.2018 14:45 0 231
Водитель кировской маршрутки поймал обокравшего его воришку

В Кирове водитель маршрутного автобуса обратился в полицию с заявлением о краже барсетки. Как пояснил заявитель, он оставил сумку в автобусе, а сам ненадолго вышел.

Как оказалось, походивший мимо неизвестный, увидев аксессуар на приборной панели, залез в машину и забрал чужое имущество себе. Обнаружив пропажу, хозяин опросил очевидцев и узнав, что воришка уехал на маршрутке, бросился в погоню. На одной из остановок злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее судимый местный житель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, похититель взят под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.


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