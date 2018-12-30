Вместо матраса пенсионерка купила покрывало за 40 тысяч рублей

30.12.2018 10:31 304

27-летний житель Обнинска этнического происхождения пойдет под суд за мошенничество.

Следствием установлено, что 25 декабря он предложил пенсионерке в Жуковском районе приобрести матрас известной марки по выгодной цене. Заинтересовавшись, женщина согласилась и передала продавцу 40 000 рублей. Когда же упаковка была вскрыта, потерпевшая обнаружила вместо матраса покрывало, стоимость которого явно не соответствовала заявленной.

Пенсионерка с заявлением обратилась в полицию, где и завели уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба УМВД области.