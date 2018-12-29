«Лада» догнала и протаранила «Форд» в Обнинске

29.12.2018 16:24 96

В субботу, 29 декабря, столкнулись две легковые машины на 104 км трассы М3 «Украина» на окраине Обнинска.

Судя по фотографиям с места аварии, водитель на «Лада приора» догнал «Форд фокус» и врезался в него сзади.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.