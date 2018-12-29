Браконьера заставят заплатить за рыбу

29.12.2018 16:10 240

Житель Людиновского района во время нереста сетями наловил почти 300 рыбин, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в субботу, 29 декабря. Суд сначала приговорил пойманного браконьера к 200 часам обязательных работ. Но стоимость улова нелегальный рыболов не возместил. В суд подан иск по которому с мужчины хотят стребовать 37 тысяч рублей.



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