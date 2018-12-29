Тарусский район запитали от резервного газопровода

29.12.2018 15:57 144

Населенные пункты Тарусского района, оказавшиеся без газа в субботу, 29 декабря, из-за аварии в Подмосковье, запитали от резервного газопровода. Сейчас в муниципальном образовании подключают потребителей.

В Жуковском районе температура в домах упала до 15-16 градусов.

Восстановление газоснабжение пострадавших районов отложили на несколько часов. Сначала планировали починить все к 20:00 субботы, по новым прогнозам газоснабжение восстановят к 00:00-6:00 воскресенья.

Как мы уже писали, почти 13 тысяч жителей Тарусского и Жуковского района остались без газа из-за аварии в Подмосковье, где прорвался и загорелся газопровод.