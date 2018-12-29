Байкер-мигрант получил срок за упавшего и погибшего пассажира

29.12.2018 15:27 58

23-летнего гражданина Молодовы признали виновным в гибели его пассажира, сообщила в субботу, 29 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Молодой человек в июле ехал на скутере без прав и вез пассажира без шлема. Он слишком разогнался, не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся.

Пассажир от травм скончался через несколько дней в больнице.

Байкера-мигранта приговорили к году в колонии-поселении и лишении потом прав на три года.