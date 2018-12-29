76 аварий произошло за день на заснеженных калужских дорогах

Одну крупное ДТП, в котором пострадали 4 человека, произошло в калужской области в пятницу, 28 декабря.
Инспекторы ГИБДД также оформили 76 аварий в которых пострадало только «железо».
За день были оштрафованы 410 нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Среди наказанных 9 пьяных шоферов, 4 — выехавших на «встречку», 11 водителей неправильно перевозили детей, 74 пешехода перебежали дорогу в неположенном месте.
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