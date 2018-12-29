Любовь калужской студентки продавали через фейковую страницу

29.12.2018 14:35 179

Неизвестный злоумышленник создал фейковую страницу калужской студентки в соцсетях, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 29 декабря.

Там он разместил личные данные девушки и сообщение о том, что она готова предоставить услуги интимного характера. Рассылку о таких услугах получили и друзья пострадавшей, причем с фотографиями.

Узнав о странице студентка была в шоке. Она отправилась в полицию, которая ищет клеветника.