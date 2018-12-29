Пьяный прохожий порезал незнакомца в Кирове

29.12.2018 11:47 185

29-летнего мужчину доставили с ножевыми ранениями в скорую помощь в Кирове, сообщила в субботу, 29 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Пострадавший поругался на улице с пьяным прохожим. Тот от слов перешел к делу: достал нож и ударил молодого человека 7 раз в грудь и живот.

35-летний агрессор был задержан полицейскими не успев оказать сопротивление. Протрезвев он раскаялся в содеянном. Но за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 8 лет колонии.