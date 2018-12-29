Гололед на дорогах Калужской области

29.12.2018 10:44 227

Гололед и гололедица местами в Калужской области прогнозируется всю субботу, 29 декабря.

О неблагоприятных погодных условиях предупредила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

О льде на дорогах и тротуарах спасатели предупреждали и раньше, гололед начался в регионе как минимум с пятницы, 28 декабря.

Когда точно закончатся дорожные трудности не сообщают. Можно предположить, что весной.