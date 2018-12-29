Житель Дзержинского района заплатил кредит, чтобы продать машину

29.12.2018 08:00 223

28-летний жителю Дзержинского района не позволяли продать машину судебные приставы из-за долгов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 28 декабря. Молодой человек задолжал по кредиту 94 тысячи рублей,поэтому приставы запретили проводить какие-либо регистрационные действия с его отечественной легковушкой. Мужчине пришлось полностью отдать деньги банку, после этого он смог продать авто.



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