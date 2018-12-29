Людиновские участковые не проверяли мигрантов

29.12.2018 07:00 77

Людиновские участковые должны были контролировать мигрантов, которые продали документы на получение гражданства России, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 28 декабря.

Участковые должны были подтвердить, что будущие россияне живут по месту регистрации.

Но полицейские свои обязанности не выполнили и никаких документов не подготовили.

Трех участковых привлекли к дисциплинарной ответственности.