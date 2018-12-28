Озера замерзли, реки до конца — нет

28.12.2018 21:01 43

Толщина льда на стоячих водоемах Калужской области составляет 20-27 см, сообщила в пятницу, 28 декабря, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

А вот реки до конца не замерзли. Лед на Жиздре местами всего 3 см, на Протве — забереги (лед у берегов, а центр реки не замерз). На Оке промоины особенно многочисленные в районе Калуги.