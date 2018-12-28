Жительница Малого обманула продавщицу купальников

28.12.2018 19:48 175

25-летняя жительница Малоярославца обзванивала продавцов на интернет-сайта и просила данные их банковских карт, чтобы купить у них одежду, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 28 декабря.

Большинство торговцев отказывали, но продававшая купальники доверчивая калужанка все-таки попалась мошеннице и сообщила свои реквизиты. В итоге у пострадавшей со счета пропали 75 тысяч рублей.

Полицейские вычислили и задержали мошенницу.