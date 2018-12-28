Центр Калуги встал в пробках

28.12.2018 16:54 481

В пятницу, 28 декабря, движение в центре Калуги практически полностью остановилось.

Судя по «Яндекс.Поробки» полностью стоит улица Кирова на выезд из города: на сквере мира произошло ДТП. Скорость движения автомобилей не превышает 3 км/ч.

Встала Московская от улицы Баррикад и до пересечения ее с Ленина. Встала улица Ленина от Карла Либкнехта до площади Старый торг. Практически не движется Баррикад, на которой кроме дорожных работ еще и ДТП. Скорость машин на Суворова также не превышает 3 км/ч.

От центра в сторону окраин проехать можно.