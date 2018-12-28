Металлолом скупали в Калуге без лицензий

28.12.2018 16:43 165

Два пункта приема на Зерновой в Калуге работали без лицензии на эту деятельность, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 28 декабря.

Хозяева пунктов приема не были оформлены как индивидуальные предприниматели. При этом они принимали лом цветных и черных металлов.

Полицейские возбудили дела об административных правонарушениях и проводят расследования. Решения о наказаниях будут приняты по результатам работы.