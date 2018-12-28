Предприятие ЖКХ расформировали, но кредиторам не сказали

АУ «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ» в Дзержинском районе начали ликвидировать еще в прошлом году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 28 декабря.
При этом кредиторам до сих пор ничего не сообщили. В СМИ о ликвидации предприятия и о сроках в которые кредиторы должны предъявить требования, тоже не сообщали.
Главе администрации внесли представление, нарушения устранены, одного чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
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