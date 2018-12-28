Более 1,8 тыс кубометров снега вывезли с калужских улиц за сутки

28.12.2018 16:08 111

С четверга по пятницу, 27-28 декабря, с улицах областного центра вывезли 1810 куб метров снега, на дороги Калуги высыпали 176 тонн песко-соляной смеси. Ночь дороги и тротуары города чистили 70 спецмашин и 71 дорожный рабочий. Днем снег продолжили убирать еще 76 спецмашин и 131 человек. Снег в пятницу вывозится с улиц: Ленина, Телевизионной,Марата, Королева, Воробьевской, Кутузова, Суворова, Дзержинского, Достоевского, Дамбы, площади Победы, переулка Старичков, территории 50-й армии.



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