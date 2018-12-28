Кошельковый вор отделался штрафом

28.12.2018 15:51 151

62-летний житель Юхновского района украл кошелек с деньгами в магазине, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 28 декабря.

Мужчина сбежал с бумажником и потратил деньги из него.

Пенсионер вину на суде признал. В итоге его приговорили к штрафу в 12 тысяч рублей.