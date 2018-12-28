Семена огурцов привезли тайно

28.12.2018 15:43 177

Предприятие, выращивающее овощи в Боровском районе, завезло пакеты с семенами огурцов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора. При этом о ввозе семян предприятие не сообщило, нарушив тем самым закон «О карантине растений». Юридическое лицо наказали, но ограничились вынесением предупреждения.



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