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Более 80 аварий произошло в области за один день

28.12.2018 17:24 0 134
Более 80 аварий произошло в области за один день

За четверг, 27 декабря, в Калужской области произошло 3 аварии в которых пострадали 3 человека, среди которых один пешеход.

За этот же день в области зарегистрировали 82 аварии, в которых пострадало только «железо», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Это больше, чем в среднем когда за день «бьется» порядка 50 машин.

Инспекторы за день оштрафовали 426 нарушителей. 11 водителей были пьяны, 16 нарушили правила перевозки детей, 6 автомобилистов выехали на «встречку», 64 пешехода нарушили правила дорожного движения.


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