Более 80 аварий произошло в области за один день

28.12.2018 17:24 134

За четверг, 27 декабря, в Калужской области произошло 3 аварии в которых пострадали 3 человека, среди которых один пешеход.

За этот же день в области зарегистрировали 82 аварии, в которых пострадало только «железо», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Это больше, чем в среднем когда за день «бьется» порядка 50 машин.

Инспекторы за день оштрафовали 426 нарушителей. 11 водителей были пьяны, 16 нарушили правила перевозки детей, 6 автомобилистов выехали на «встречку», 64 пешехода нарушили правила дорожного движения.