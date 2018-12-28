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Водитель «Нисана» протаранил «Ладу» в Обнинске

28.12.2018 15:05 0 25
Водитель «Нисана» протаранил «Ладу» в Обнинске

«Ниссан Альмера» и «Лада Веста» столкнулись в четверг, 27 декабря, в Обнинске на перекрестке улиц Ляшенко и Королева.

По предварительным данным в 23:00 водитель на «Ниссане» проезжал этот регулируемый перекресток и не пропустил ехавшую по главной «Ладу», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пострадала пассажирка «Весты». Его госпитализировали.


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