Водитель «Нисана» протаранил «Ладу» в Обнинске

28.12.2018 15:05 25

«Ниссан Альмера» и «Лада Веста» столкнулись в четверг, 27 декабря, в Обнинске на перекрестке улиц Ляшенко и Королева.

По предварительным данным в 23:00 водитель на «Ниссане» проезжал этот регулируемый перекресток и не пропустил ехавшую по главной «Ладу», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пострадала пассажирка «Весты». Его госпитализировали.