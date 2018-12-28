Вареная колбаса и мандарины подешевели к Новому году

28.12.2018 14:37 92

За минувшую неделю в магазинах федеральной сети подорожали макароны, сахар, говядина, овощи и куриные яйца.

Зато подешевела вареная колбаса и мандарины.

При этом в нашем регионе самые дешевые среди соседних центров куриные яйца, сахар, печенье, соль, пшеничная мука, гречневая крупа, капуста и свежие огурцы. Самые дороги — сливочное мало и молоко.

Оптовые цены на бензин снизились на 3,3%, но это никак не повлияло на розничную стоимость топлива.