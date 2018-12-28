Пешеход выскочил под машину в Воскресенском

28.12.2018 12:07 269

Водитель «Лады Ларгус» сбил пешехода в селе Воскресенское в четверг, 27 декабря. По предварительным данным мужчина в 18:55 внезапно вышел на проезжую часть с тротуара справа по ходу движения машины у дома №22 Центрального бульвара села, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате пострадал пешеход.



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