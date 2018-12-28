Мужчина угрожал зарезать подругу на чужом застолье

28.12.2018 11:40 520

Мужчина пришел на застолье в Боровский район и стал требовать на разговор свою знакомую, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 28 декабря.

Ему отказали, тогда началась ссора, незваный гость достал нож и начал угрожать своей знакомой. Причем в момент ругани он был уже пьян.

Испуганная женщина позвонила в полицию. Жителя Боровска будут судить за угрозу убийством.