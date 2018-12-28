Гололед надвигается на Калужскую область

28.12.2018 09:56 396

Гололед ожидается на дорогах области с 11-13 часов дня пятницы, 28 декабря. Неблагоприятные погодные условия продлятся до конца дня, а также ночью и утром субботы, 29 декабря, предупреждает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Жителей области призывают быть острожными на дорогах. Правила не нарушать, скорость не превышать, пешеходам на лестницах держаться за поручни.



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