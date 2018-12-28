Друг обманом отобрал у товарища перстень за 380 тысяч

28.12.2018 09:33 346

Калужанин заказал в ювелирной мастерской перстень из белого золота с белыми и черными бриллиантами, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 28 декабря.

Украшение стоило 380 тысяч. Но приятель сказал моднику, что перстень стоит гораздо меньше и забрал печатку на оценку.

После этого товарищ пропал. На звонки не отвечал, дверь не открывал. Пострадавший пошел в полицию, где возбудили дело о мошенничестве.