Артснаряды обезвредили в Жуковском районе

28.12.2018 08:16 157

8 артиллерийских снарядов калибром 122 мм обнаружили в четверг, 27 декабря, в Жуковском районе. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны лежали в деревне Воробьи. Саперы обезвредили опасную находку, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Спасатели напоминают,что взрывоопасные предметы нельзя трогать, бить их лопатой, палкой или другими предметами. Их надо огородить и вызвать специалистов.



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