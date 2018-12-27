В Бабынинском районе на трассе столкнулись две машины

27.12.2018 18:03 171

Сегодня, 27 декабря в спасатели МЧС Бабынинского района приняли сообщение о ДТП.

На 204-м километре автодороги М-3 «Украина» произошло столкновение двух автомобилей: «Митсубиси» и «Нисан». В результате аварии пострадали люди, тяжесть полученных ими травм и обстоятельства происшествия уточняются прибывшими на место медиками и патрулем ГИБДД.