В Обнинске две семьи выселили из квартир за долги по коммуналке

27.12.2018 20:00 462

В конце уходящего 2018 года в Обнинске две семьи выселили из муниципальных квартир за неуплату коммунальных услуг.

Как сообщил журналистам портала Obninsk.name начальник отдела судебных приставов наукограда, в обоих случаях долг превысил 300 тысяч рублей. Коммунальщики неоднократно предупреждали неплательщиков, но те игнорировали все обращения и в результате потеряли жилье. Как сообщается, выселили должников не на улицу, а в менее комфортное и меньшее по площади жилье.