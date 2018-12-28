С 1 января сельские старики получат прибавку к пенсии

28.12.2018 08:03 236

С 1 января дополнительную фиксированную прибавку к пенсии получат неработающие пенсионеры, имеющие 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР области, перерасчет будет произведен автоматически, по документам, имеющимся в выплатных делах пенсионеров. Специально обращаться в ПФР не надо. При этом, если гражданин по каким-то причинам не получит «сельскую» прибавку, но считает, что имеет на неё право, и принесёт для этого соответствующие документы в течение года, перерасчёт ему сделают с 1 января 2019 г.

В Калужской области такую прибавку в январе получат 5300 сельских жителей.