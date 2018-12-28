Юхновская больница задолжала 3,5 миллиона рубле страховых взносов

28.12.2018 07:00 33

Прокуратура Юхновского района проведена проверка соблюдения законодательства об обязательном социальном страховании.

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности ГБУЗ «ЦРБ Юхновского района». У больницы имеется задолженность по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по состоянию в размере более 3,5 миллионов рублей.

Средства на осуществление обязательного социального страхования образуются за счет страховых взносов. Неуплата взносов по обязательному социальному страхованию не позволяет в полной мере защитить права работников данного учреждения.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, больнице предписано устранить нарушения.