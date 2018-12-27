Мигрант, пытаясь дать взятку сотруднику ФСБ, получил тюремный срок

27.12.2018 19:00 51

29-летний гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ.

Пытаясь спасти своего родственника от ответственности за незаконное пересечение Государственной границы РФ он передал 20 тысяч рублей оперуполномоченному по особо важным делам. Сотрудник деньги принять отказался, а на взяткодателя завели уголовное дело.

Суд Боровского района приговорил его к одному году колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры области.