Бронзовую медаль в сореднованиях по кудо получил спортсмен из Обнинска

27.12.2018 16:14 153

В декабре в Ярославле проходил чемпионат Центрального Федерального округа России по кудо среди мужчин и женщин 18 лет и старше.

Как сообщила пресс-служба администрации Обнинска, почетное 3-е место занял воспитанник спортивной школы «Держава». Он достойно провел все поединки и принес наукограду бронзовую медаль.