Калужане охотно оплачивали долги по штрафам в городских ТРЦ

27.12.2018 21:00 173

Вчера, 26 декабря, судебные приставы, провели акцию «Узнай о своих долгах» в трех торговых центрах Калуги.

Проверяя всех желающих граждан на предмет наличия задолженностей, они предлагали оплатить их на месте, воспользовавшись платежным терминалом. Так было проверено около 300 калужан, их родных и друзей. Ряд граждан расплатились на месте – это были должники по штрафам ГИБДД и административным штрафам за парковку.