В центре Обнинска сбили женщину

27.12.2018 12:16 196

Вчера, 26 декабря, в центре Обнинска сбили пешехода. У дома 6 по улице Королева женщина, управляя автомашиной BMW, совершила наезд на человека, переходившего проезжую часть, на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая женщина 53 лет получила различные травмы, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей