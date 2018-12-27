В центре Обнинска сбили женщину

Вчера, 26 декабря, в центре Обнинска сбили пешехода.
У дома 6 по улице Королева женщина, управляя автомашиной BMW, совершила наезд на человека, переходившего проезжую часть, на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшая женщина 53 лет получила различные травмы, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.
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