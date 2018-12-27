Вчера четыре человека пострадали в трех авариях

27.12.2018 12:04 185

В минувшие сутки, 26 декабря, на территории Калужской области зарегистрировано 3 аварии, в результате которых пострадали 4 человека. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 395 нарушений Правил дорожного движения. Так, 10 человек управляли транспортом в состоянии опьянения, 9 водителей нарушили правила перевозки детей, 7 гонщиков вылетели на встречную полосу. Кроме того 49 пешеходов-нарушителей создавали помехи движению, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.



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