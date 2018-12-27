Медикам скорой помощи в Обнинске повысят зарплату

27.12.2018 11:52 278

Депутаты Обнинска решили сделать заработную плату работников скорой помощи не ниже, чем у коллег в соседних районах. Планируемая надбавка к зарплате составит от 7 до 25 тысяч рублей, сообщил мер города журналистам портала Obninsk name.

Кроме того, в новом году в наукограде будут работать пять бригад скорой помощи, они уже сформированы.