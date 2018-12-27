Хозяин похищенного топлива ловко обманул воришек

27.12.2018 10:06 39

Двое жителей области, изрядно выпив, похитили пять 20-литровых канистр с дизельным топливом с территории одной из организаций, продав украденное третьим лицам за 2000 рублей.

Почувствовав легкую наживу, похитители через несколько дней вернулись и снова вынесли топливо. Обнаружив пропажу, хозяин решил проучить воров, налив в тару воду и поставив на то же место. Они не заставили себя ждать и явились за поживой. Но тут полицейские заинтересовались мужчинами с канистрами и доставили их в отделение. Сознавшись в краже, похитители очень удивились превращению дизельного топлива в простую воду.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, уголовное дело направлено в суд.