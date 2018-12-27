Бдительный пенсионер не поверил мошенникам и сохранил 25 тысяч

27.12.2018 09:38 138

Житель Обнинска заявил в полицию о попытке выманить у него 25 тысяч рублей.

Ему позвонила женщина и, представившись работником банка, сообщила о разоблачении группы мошенников, и что всем пострадавшим от их действий положена выплата ущерба в размере 250 тысяч рублей.

Не поверив своему счастью, мужчина спросил дату судебного решения. В его переключили на другого абонента, который стал убеждать пенсионера оплатить стандартную комиссию в 10% от суммы выплаты. В ответ бдительный обнинец потребовал выслать ему документы о присуждении денег. Такого ответа мошенники не ожидали и бросили трубку.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве, а смекалистый пенсионер сохранил свои деньги, сообщила пресс-служба УМВД.